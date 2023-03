‘Extreem walgelijk dossier’ van kinderporno ontdekt na onderzoek van FBI: Gentenaar riskeert twee jaar cel

De drie rapporten die de FBI opstelde laten weinig aan de verbeelding over. De Gentenaar bezocht niet alleen dagelijks ‘gespecialiseerde’ websites, hij verspreidde ook zélf beelden. Er is sprake van vele tientallen slachtoffers. “Hun lijden was op hun gezichtjes af te lezen”, klonk het hard, donderdag in de correctionele rechtbank.

“Ik ben zelf slachtoffer”

Op de vraag naar wat de aanleiding was voor zijn gedrag, antwoordde de man dat zijn problematiek te linken was een trauma uit zijn jeugd. “Ik werd slachtoffer van aanranding op school, door mijn halfbroer en door de yogaleraar van de sekte waarin mijn mama zat.” Intussen is de beklaagde begonnen aan therapie voor zijn problematiek. Dat gebeurt vandaag de dag op ambulante wijze. Het openbaar ministerie wil echter dat dat residentieel gebeurt.

De procureur, zichtbaar aangedaan door het dossier, veroordeelt de feiten streng. “We hebben op het parket besproken wat we moeten doen met u. Het zijn extreem walgelijke feiten. Wat ons bijkomstig tegen de borst stoot is het feit dat u zich in een slachtofferrol wentelt.” Voor alle feiten werd een celstraf van twee jaar gevraagd, eventueel met probatievoorwaarden. Ook werd gevraagd om een structuur te voorzien waarin de beklaagde voor een periode van vijf jaar onder controle van de rechtbank valt. Uitspraak valt op 23 maart.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.