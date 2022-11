Extra file door ‘vierkant groen’ aan Hogeweg-Grondwetlaan. “Evaluatie bij volgende fase Dampoortwerken”

De situatie op jet kruispunt Hogeweg/Grondwetlaan/Visitatiestraat/Sint-Bernadettestraat is gevaarlijk. Er staat een heraanleg van het punt gepland, maar de stad wilde niet wachten met ingrijpen. Bij de start van de zomervakantie werd ‘vierkant groen’ ingevoerd, het systeem dat ook aan Meulesteebrug zal worden toegepast . Ideaal is het nochtans niet, zo blijkt. Mehmet Sadik Karanfil (Open Vld) kaartte de situatie aan bij Watteeuw.

“Het klopt dat er meer files zijn, en dat was ook verwacht”, zegt Watteeuw. “Door te kiezen voor meer verkeersveiligheid verliezen we quasi altijd op doorstroming. Het voordeel is dat fietsers en voetgangers hier conflictvrij kunnen oversteken. Het nadeel is dat gemotoriseerd verkeer langer moet wachten voor het groen krijgt. Voornamelijk het verkeer op de Grondwetlaan naar het kruispunt toe ondervindt extra wachttijd ten opzichte van vroeger. Zo is de reistijd op de Grondwetlaan met 3 minuten toegenomen tijdens de spits met af en toe zelfs files tot op de Antwerpsesteenweg waar dan bijkomend ook file optreedt. Op de Sint-Bernadettestraat en Hogeweg zijn de reistijden met een 15 tot 20-tal seconden toegenomen, zowel tijdens als buiten de spitsmomenten. Opvallende structurele files komen hier niet voor.”

“Het is wel belangrijk te beseffen dat de file op de Grondwetlaan voor een deel het gevolg is van de werken aan de Dampoort. De Visitatiestraat is nu tijdelijk van rijrichting gewijzigd. Eén voertuig dat linksaf moet naar de Visitatiestraat vanaf de Grondwetlaan hindert het achteropkomend verkeer, waardoor de impact op de Grondwetlaan groter is dan indien de Visitatiestraat terug naar zijn normale rijrichting (naar het kruispunt toe) wijzigt. Van zodra de werf Dampoort naar een volgende fase gaat en de Visitatiestraat verandert van rijrichting verwachten we dat de impact kleiner zal zijn. Pas nadien kunnen we de impact van het vierkant groen grondig evalueren.”