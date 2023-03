Exhibitionist opnieuw veroordeeld nadat hij weer drie slachtoffers maakt: “Zocht joggende vrouwen op in parken”

Drie vrouwen stapten afgelopen jaar naar de politie nadat ze in Gent slachtoffer werden van een agressieve exhibitionist. Die benaderde hen in de buurt van parken en bosjes, zoals hij ook deed bij zijn vorige slachtoffers. Hij zocht hen doelbewust op en wanneer zijn handelingen werden opgemerkt, stopte hij niet. Integendeel.

“Het is duidelijk dat hij betrapt wilde worden door de jonge vrouwen, daar was het hem juist om te doen”, klonk het bij het openbaar ministerie. “De man kampt duidelijk met een groot probleem en moet geholpen worden.” Met zijn vorige veroordelingen erbij zou er sprake zijn van meer dan 20 slachtoffers. Zelf was de man niet aanwezig op het proces. “Hij gaf aan hulp te zullen gaan zoeken in Roemenië, maar het is niet duidelijk of dat effectief gebeurd is.” De rechter achtte de man schuldig en veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van één jaar. De procureur vroeg ook om de man meteen aan te houden, waar de rechter mee instemde. Aangezien de man niet kwam opdagen tijdens het proces, moet de politie hem zoeken bij hem thuis.