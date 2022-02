“Examenvragen in ruil voor seks”: studente (21) klaagt wangedrag van assistent UGent aan

Het meisje werd in januari 2020 plots gecontacteerd via Facebook. De assistent had haar opgemerkt tijdens het examen waar hij toezicht hield én stuurde een foto door die hij van haar genomen had.

Maar de man ging nog verder. Hij bood aan om examenvragen voor haar te stelen, maar dan moest ze wel iets in ruil geven. “How would you pay for that kind of information? Let me tell you, my price isn’t cheap”, luidde de boodschap. “In mijn ogen betekende dat zoveel als: examenvragen in ruil voor seks”, aldus de studente informatica.