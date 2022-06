Ex-student (26) stuurt frauduleuze unief-factuur naar eigen ouders om aan geld te komen: “Ik heb een grote stommiteit begaan”

GentEen 26-jarige man uit Gent moest zich in de correctionele rechtbank verantwoorden voor valsheid in informatica. Hij had een valse factuur opgestuurd naar zijn ouders omdat hij krap bij kas zat.

De jongeman verklaarde in de rechtbank dat hij al een poosje niet meer gesponsord werd door zijn vader en moeder. Hij moest zelf in zijn onderhoud voorzien door te gaan werken in de horeca. Tijdens de coronaperiode was er echter geen werk en zat hij op droog zaad. Het enige wat zijn ouders nog voor hem wilden betalen was zijn inschrijvingsgeld van zijn universitaire studies, ongeveer 900 euro.

Studiegeld unief

Belangrijk detail: de jongeman had zijn studies al een tijdje had opgegeven, maar hij had dit nog niet verteld aan zijn ouders. Hij bedacht een plannetje om aan geld te komen door zijn ouders een valse factuur te sturen van de universiteit met daarop het inschrijvingsgeld van het nieuwe academische jaar. In plaats van het rekeningnummer van de unief had hij met de computer zijn eigen rekeningnummer op de factuur gezet.

Onraad

Zijn ouders roken echter onraad en vroegen de unief waarom het rekeningnummer veranderd was en zo ging de bal aan het rollen. De jongeman verklaarde in de rechtbank dat hij een grote stommiteit begaan heeft en vroeg de rechter om mild te zijn. Hij is naar eigen zeggen alweer volop aan het werk in de horeca en zijn financiële zorgen zijn ondertussen van de baan. De rechter peperde hem goed in om dergelijke stoten niet meer uit te halen. “Als u straks buiten kom, kijk dan achter u en zeg tegen uzelf dat u hier nooit meer terugkomt’, sprak hij. Hij lijkt erop dat hij er vanaf komt met een werkstraf aangezien zijn strafblad nog leeg was. Het vonnis valt op 6 juli.

