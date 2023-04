Ex-partner van Stefanie (25) vliegt cel in nadat hij ongeval veroorzaakt dat haar het leven kost: “Hij is volledig verantwoordelijk voor haar dood”

Franse voetbal­lers veroor­deeld tot celstraf na reeks overvallen, waarvan ook Miguel Dheene slachtof­fer werd: “Zelfs minderjari­ge slachtof­fers werden niet ontzien”

Kevin C., de Franse voetbaltrainer die samen met enkele leden van zijn club achter meerdere overvallen in ons land zat, moet negen jaar de cel in. Zijn bende pleegde minstens één home-invasion, maar viel vooral op toen ze bekende zakenmannen Bart Versluys en Miguel Dheedene beroofden van hun luxehorloges. Andere leden kregen tussen vier en negen jaar cel. C. zelf kon zich daar duidelijk niet bij neerleggen en liet dat dan ook merken in de rechtbank.