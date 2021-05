‘Ex on the Beach’-deelnemer gaat overkop in spectaculair ongeval

Gent/Melle/Wetteren REEKS. Geniet op deze 10 stadster­ras­sen in Gent en omstreken van een frisse pint

22 mei Het terrasjesseizoen is eindelijk officieel geopend! Bij Het Laatste Nieuws gaan we daarom drie weken lang op zoek naar de mooiste terrassen van Vlaanderen. Vorige week zochten we de rust op in de natuur, dit weekend tonen we je de unieke terrassen in de steden. Op deze Gentse stadsterrasjes geniet je na het shoppen net zo goed van de gezellige drukte. Woon je in de rand? Dan hebben we ook enkele tips voor jou. Nog meer parels vind je hier.