Ex-manager van Astrid Nuyens (37) stak 550.000 euro in eigen zak: “Hij kwam altijd fair over”

Gent, Deinze Regisseur Wouter Bouvijn (33) over De Twaalf en Red Light: “Ik ben altijd heel onzeker tijdens het werk, afstand nemen is soms moeilijk”

3 februari Alles wat Wouter Bouvijn (33) aanraakt, lijkt te veranderen in goud, al is hij zelf veel te bescheiden om dat ooit toe te geven. De Gentenaar regisseerde met veel plezier ‘De Twaalf’ en ‘Red Light’ en was in de wolken toen beide televisieseries meerdere malen in de prijzen vielen. Ondertussen werkt de dertiger aan een nieuwe reeks over De Bende Van Nijvel. Benieuwd hoe hij terugkijkt op alles wat hij al bereikt heeft, en op alle projecten die er nog zitten aan te komen.