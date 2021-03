Ex-manager van Astrid Coppens (37) krijgt één jaar cel met uitstel wegens oplichting

Gent Debat over Graven­steen opniéuw gevoerd, zonder nieuwe argumenten: “We zullen nog samenzit­ten, maar eventuele inspraak zal heel beperkt zijn”

2 maart Het debat over het Gravensteen is nog eens helemaal overgedaan op de gemeenteraad van maandagavond. Ondanks verwijten over en weer en het al dan niet bewust verspreiden van fake news, blijft de uitkomst dezelfde. Schepen Sami Souguir wil wel samenzitten met alle actoren, maar inspraak is – zeker in de fase waarin het project zich al bevindt – nog nauwelijks mogelijk.