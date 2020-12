Ex-man van Barbara Sarafian vrijgesproken na beschuldigingen van hacking

GentYves, De Moor, de ex-man van Barbara Sarafian, is vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van hacking van zijn ex-vrouw, maar de rechtbank oordeelde nu dat hier onvoldoende bewijzen voor waren. De zaak is een uitloper van een vechtscheiding.

De Gentse ondernemer Yves De Moor vroeg in 2015 Sarafian ten huwelijk op de uitreiking van de Ensor-filmprijzen, maar het huwelijk eindigde na vijftien maanden in een vechtscheiding. De Moor werd door zijn ex beschuldigd van onder meer stalking, slagen en verwondingen en bedreigingen, maar hij werd daarvoor buiten vervolging gesteld. Alleen voor de beschuldiging van hacking moest hij zich voor de rechtbank verantwoorden. De rechter sprak De Moor maandagochtend vrij.

Wachtwoorden veranderd

Tijdens de relatie beslisten Sarafian en haar toenmalige man De Moor om verschillende socialemediaprofielen op te starten om de visibiliteit van Sarafian te vergroten in het kader van haar professionele activiteiten. Toen de relatie op de klippen liep, ging het van een echtscheiding al snel naar een vechtscheiding.

Volgens An-Sofie Raes, de advocate van Sarafian, eigende De Moor zich de accounts onterecht toe. Hij zou de wachtwoorden van het Instagramprofiel, de Facebookpagina en de fanpagina op Facebook veranderd hebben, waardoor Sarafian de toegang tot haar eigen pagina’s ontzegd werd.

Raes ging tijdens de behandeling van de zaak op 16 november verder met het opsommen van inbreuken van De Moor jegens Sarafian. Hij zou het e-mailadres van haar Instagramaccount veranderd hebben, het wachtwoord van haar Facebookaccount gewijzigd hebben en Sarafian verwijderd hebben als beheerder van haar eigen fanpagina. Volgens Raes heeft deze zaak Sarafian erg veel schade berokkend.

De Moor gaf toen toe dat hij een fout beging door de wachtwoorden bij te houden. “Ik heb ze gebruikt als onderpand voor mijn appartement in Oostende, totdat er een goede afloop zou zijn van de scheiding. Het was eigenlijk mijn stok tussen de deur. Ik geef toe dat het niet slim was, maar in zo’n periode denk je niet altijd helder na.”

Vechtscheiding

De procureur noemde de zaak een uitloop van de vechtscheiding. “De relatiebreuk is duidelijk uitgelopen tot een technische ruzie, maar ik ben van oordeel dat er geen bewijslast is om te spreken van inbreuken.” Hij vorderde dan ook geen straf. Jan De Wilde, advocaat van De Moor, ging daarop verder. “Op de pagina’s is duidelijk te zien dat mijn cliënt aangeduid staat als beheerder van de pagina’s. Dat zegt voor mij genoeg. Hij heeft een stommiteit begaan, maar van hacking is er absoluut geen sprake.”

Hij sprak de rechter vervolgens rechtstreeks aan: “U moet oordelen of er juridisch en technisch sprake is van een inbreuk, maar Yves De Moor was eigenaar van de pagina, dus daar stopt het verhaal eigenlijk al. Hij probeert al drie jaar af te sluiten, hopelijk lukt het eindelijk na het vonnis.” Het afsluiten kan beginnen, want De Moor werd vrijgesproken voor de tenlastelegging op strafrechtelijk gebied. Op burgerlijk gebied verklaarde de rechtbank zich onbevoegd.