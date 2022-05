Evita Willaert vervangt Elke Decruynaere als schepen van Onderwijs: “Ik wil garant staan voor continuïteit, zekerheid en rust”

Een dag na minister Sophie Wilmès, kondigde Gents schepen Elke Decruynaere (Groen) aan dat ook zij een stap terug zal zetten om persoonlijke redenen. De combinatie politiek - gezin is niet langer houdbaar. Dit na twintig jaar politiek actief te zijn, negen daarvan als schepen. “Het is tijd om de focus niet enkel op mijn job te leggen”, zei Decruynaere tijdens de aankondiging. Schepen is een fantastische, maar ook veeleisende functie, soms dag en nacht. Ik had heel graag deze legislatuur uitgedaan, maar dat gaat nu niet, omwille van omstandigheden. Als schepen ben ik vervangbaar, als partner, als mama en als dochter niet.”

Haar vervanger, Evita Willaert (40) was al van bij de aankondiging van het ontslag van Decruynaere de grootste kanshebster. Als vrij jonge vrouw heeft ze een gelijkaardig profiel als haar voorgangster en ze heeft al ettelijke kilometers afgelegd in het onderwijs. Ze stond zelf in het beroepsonderwijs maar vervelde naar pedagogisch begeleider bij de gelijknamige dienst. Willaert heeft ook een stevige academische achtergrond rond educatie: ze was doctoraal onderzoeker aan de UGent, waar ze onderzoek deed naar meertaligheid in het onderwijs. Tussen 2011 en 2018 was ze dan ook nog eens OCMW-raadslid voor Groen.

“Het plotse vertrek van Elke heeft ons geraakt”, begon Willaert vrijdagavond. “Ze is altijd een heel geliefde schepen geweest, over partijgrenzen heen. In de eerste plaats wil ik haar lijn verder zetten. Garant staan voor continuïteit, zekerheid en rust. Ik ben zeker dat die bevoegdheden dat nu nodig hebben.” Tegelijk wil Willaert haar eigen accenten leggen, vooral als het om meertaligheid in het onderwijs gaat. Jeugd gaat naar Hafsa El-Bazioui, momenteel schepen voor Facility Management, Internationale Solidariteit en Personeel. “Hafsa is een stukje jonger dan mij, ze zal een overtuigend rolmodel zijn voor onze stad. Plus, ik wil de overige bevoegdheden met volledige toewijding kunnen doen.” Snel nadat Willaert haar eed als schepen heeft afgelegd op 23 mei, zal ze haar functie als kamerlid neerleggen.

Lees ook: