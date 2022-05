Evita Willaert officieel aangesteld als schepen. “Je stad mogen dienen is een ongelooflijke eer”

Decruynaere stopte om familiale redenen. Evita Willaert ‘matchte’ het best met haar profiel. Willaert is federaal parlementslid, en al 21 jaar actief bij Groen. Ze startte haar politieke carrière in 2011 als OCMW-raadslid in Gent. Sinds 2014 zetelt ze in de Kamer, sinds 2019 is ze Gents gemeenteraadslid. Ze woont in Ledeberg en is mama van 2 jonge kinderen. Ze is vanaf nu schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk. “Met veel goesting en energie wil ik ervoor zorgen dat Gent een stad blijft waar alle kinderen, jongeren en de meest kwetsbare Gentenaars zich thuis voelen”, stelt ze. Burgemeester Mathias wenste haar veel succes. “Ik kijk samen met de andere leden van het college uit naar een goede samenwerking. Je stad mogen dienen is een ongelooflijke eer.”