Even paniek op parking AZ Maria Middelares: wagen begint spontaan te roken

Gent IN BEELD. Toeterende auto’s en feestende mensen in Brugse Poort na winst van Marokko tegen België

Na een - laat ons eerlijk zijn - verdiende winst van Marokko tegen België op het WK voetbal in Qatar zijn in de Brugse Poort ware vreugdetaferelen te zien. De Marokkaanse gemeenschap in Gent mag dan niet zo groot zijn, veel lawaai maken kunnen ze wel.

27 november