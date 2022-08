Eva (34) sluit gezellige wijnbar na negen jaar: “Ik ga het missen, maar het is goed geweest”

GentHet is gedaan met wijnbar Evín in de Sint-Margrietstraat. Eva Van Der Gucht (34) sluit na negen jaar de deuren van haar tweede thuis. Met pijn in het hart, maar corona deed haar proeven van een rustiger leven. Afscheid nemen, dat doet ze in stijl: met een groot buurtfeest.

Eva was amper 25 toen ze haar eigen wijnwinkel begon. “Het duurde niet lang of daar kwam ook een bar bij”, glundert ze. “Op vraag van de klanten. Evín werd niet alleen een tweede thuis voor mij, maar ook voor veel van hen. Het was een zotte ervaring, met niets te vergelijken.” De focus van Evín lag van in het begin op betaalbare, kwalitatieve wijnen. Elke maand zorgde Eva voor een ander aanbod.

De klanten bleven terugkomen en Eva bleef maar inschenken, maar corona heeft veel veranderd. “Ik vond het fijn om eens vrijaf te hebben als andere mensen ook vrijaf hadden. Toen de bar verplicht gesloten was, ben ik aan de slag gegaan bij Stad Gent om prille ondernemers te begeleiden. Na een jaar heb ik besloten om te stoppen met de wijnbar en me volledig te focussen op mijn nieuwe job. Ik ga Evín ongelooflijk hard missen, maar het is goed geweest.”

Deze zaterdag organiseert Eva nog een grote uitverkoop als onderdeel van de Augustijnfeesten - of hoe de wijnkenner afscheid neemt in stijl. “Het is de vijfde keer dat Bar-Bier en ik de feesten organiseren samen. Dit jaar is het extra feest omdat ik stop en Bar-Bier 25 jaar bestaat. Verwacht je aan optredens, foodtrucks, kindernanimatie, gestreken mastellen, bier en wijn natuurlijk.” Wie triest is dat Gent een goede wijnbar verliest: geen zorgen, er komt nieuwe in de plaats. Met een andere invulling en naam wel, maar toch.

De Augustijnenfeesten gaan van start om 16 uur.

Volledig scherm Afscheid nemen in stijl: met de Augustijnfeesten. © Jill Dhondt

