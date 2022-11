Er groeit nu ook een Tietjesboom in het Citadelpark: “Om borstkanker bespreekbaar te maken”

GentIn 2021 vormden Arne Cosyns en Thomas Rodrigue de cirkels op het Sint-Pietersplein om tot tietjes. Afgelopen zondag onthulden de boezemvrienden een ‘tietjesboom’ in het Citadelpark. Beide om dezelfde boodschap over te brengen: laat uw borsten op tijd scannen.

Zoals elk jaar stond ook afgelopen oktober in het teken van de strijd tegen borstkanker. Er werden heel wat acties gevoerd, maar eentje sprong er toch uit in Gent. Boezemvrienden Arne Cosyns en Thomas Rodrigue van het Gentse bier ‘Tietje’ vormden een boom in Citadelpark om tot de ‘Tietjesboom’. Versierd met plastic ballen met hoopgevende boodschappen op.

Met de boom willen de Gentenaars, samen met de Beautiful After Breast Cancer Foundation, meer aandacht vragen voor vroegtijdige detectie. “Borstkanker is een serieus onderwerp, maar we zijn er van overtuigd dat we door het onderwerp op een luchtige manier aan te snijden, we het bespreekbaar kunnen maken”, aldus de vrienden. Aan de campagne was ook een inzamelactie gekoppeld: mensen konden hun eigen Tietjesbal kopen. “Op die manier hebben we 1.775 euro opgehaald”, zeggen Arne en Thomas trots. “Elke euro gaat rechtstreeks naar de Foundation.”

Het idee om een boom te versieren met ‘tietjesballen’ kwam via Arne zijn vader Marc. Die bundelde verhalen over verschillende bomen in het boek ‘Het Citadelpark’. “Boom 38, de Treures, trok mijn aandacht”, vertelt Arne. “In het boek staat een foto van de boom die volhangt met cijfers. Een kunstwerk van Lukas Vandenabeel uit 1989. Ik dacht onmiddellijk: dat kunnen wij ook. Ik nam contact op met de groendienst van Stad Gent en we kregen hun goedkeuring op voorwaarde dat we de boom niet beschadigden.” De rest is geschiedenis.

Volledig scherm Arne en Thomas van Tietje. © Tietje

Volledig scherm Inhuldiging van de Tietjesboom. © Tietje

