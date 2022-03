Enorme rookpluim door uitslaande brand op Arsenaalsite in Gentbrugge: “We laten gecontroleerd uitbranden”

GentbruggeIn een oude, leegstaande loods van de NMBS op de Arsenaalsite in Gentbrugge woedt zondagavond een hevige brand. Normaal gezien zou er deze zomer een tijdelijke invulling starten. “Of we onze plannen kunnen uitvoeren als gepland, moeten we morgen (maandag, red.) ter plaatse bekijken”, klinkt het.

Een rookpluim zichtbaar vanop de E17. Een brand in een oude loods op de Arsenaalsite zette Gentbrugge zondagavond even in rep en roer. De oude spoorwegwerkplaats van de NMBS staat al jaren volledig leeg, maar is naar verluidt wel vaker een trekpleister voor hangjongeren.

Officieel moet de oorzaak nog onderzocht worden, al bluste de brandweer in het verleden wel vaker brandjes op de site. “Inmiddels is de brand onder controle”, liet de brandweerzone Centrum zondagavond weten. “Onze diensten zijn momenteel nog aan het nablussen. Wel is tijdens de brand het dak ingestort.”

Coronaklappen

Beelden van de rookpluim werden zondag wijd verspreid via sociale media. Vooral voor de Gentse cultuursector kwamen die hard aan. De komende jaren wacht voor de leegstaande gebouwen immers een tijdelijke invulling. Die grootse plannen zien ze de komende jaren, en na de coronaklappen die ze kregen, liever niet afgelast.

“Gelukkig blijkt het om een ander gedeelte van de immense site te gaan”, zegt artiest Frederik Sioen. “De cultuursector focust vooral op de centrale hall” zegt Frederik Sioen. “Ook voor de brandende gebouwen waren er plannen, maar dat ging maar om een klein deeltje. In principe is er voor ons niks verloren. Dat hopen we althans.”

Microbrouwerij

Ook bij projectontwikkelaar Revive wordt afwachtend gereageerd. Ook zij mogen tot 2025 een deel van de gebouwen tijdelijk invullen. Zo was het de bedoeling dat sportclubs er onderdak zouden vinden, maar evengoed een foodhall of een microbrouwerij behoorden tot de opties.

“De gebouwen zijn sowieso goed verzekerd", zegt zaakvoerder Nicolas Bearelle. “En voorlopig zaten we nog in een opstartfase. We zijn nog bezig met de nodige vergunning aan te vragen en wilden tegen de zomer starten. Of we onze plannen kunnen uitvoeren als gepland, moeten we morgen (maandag, red.) ter plaatse bekijken.”

