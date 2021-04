Enkel oppositiepartij PVDA stemt tegen nieuwe camera’s in Gents stadscentrum: dit zijn de locaties

Gent Opnieuw protest tegen betonver­wer­kend bedrijf op ‘duurzaam k­mo-ter­rein’: “Mocht ik dat geweten hebben, ik had hier nooit gebouwd”

27 april Op een bedrijventerrein vlakbij de Wiedauwkaai in Gent is opnieuw ophef ontstaan rond de bouw van een betonvermalend bedrijf. Even leken de plannen van de baan, maar nu blijkt een nieuwe aanvraag ingediend. “Er zal onder meer asbest opgeslagen worden”, zegt ondernemer Peter van Cronenburg. Bij het bouwbedrijf klinkt een andere versie: “Wij zijn geen slagerij of lingeriewinkel, maar laat ons alsjeblieft bij de feiten blijven.”