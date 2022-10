En plots staat er een gigantische kraan voor de deur: ondernemers Ajuinlei niet opgezet met werken

GentEen enorme kraan is al de hele dag hét onderwerp op de Ajuinlei. Met verbazing zagen de handelaars vrijdagochtend dat hun straat volledig was afgesloten. “Een stevige streep door onze rekening", zegt Victor Sorokin van wijnbar Vinogradoff.

“Op een zonnige dag als deze zitten er gemakkelijk dertig à veertig klanten op mijn terras. Vandaag ga ik niemand zien.” Aan het woord Dritan Kraja. De ondernemer baat restaurant Otium uit op de Ajuinlei. Het was vrijdagochtend even slikken toen hij plots een enorme werfkraan voor zijn deur aantrof.

“Niemand in onze straat was ingelicht”, bevestigt Victor Sorokin van wijnbar Vinogradoff wat verderop. “Even een briefje in de bus is toch zo moeilijk niet? Ook begrijp ik niet waarom dit op een vrijdag moet. Dat is normaal gezien een van mijn beste dagen. Kon dit niet ‘s nachts of een maandag?”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een horecazaak beleveren op de Ajuinlei? Dat was vrijdag niet zo eenvoudig. © Wannes Nimmegeers

9 miljoen euro

De werken zijn een voorbode van de werken aan het voormalige Fnac-gebouw in de Veldstraat. Met de kraan werd vrijdag een torenkraan in stukjes over het water gehesen. “Het kost ons pakken geld om een kraan in het pand te bouwen”, legt Michel De Baets van ontwikkelaar QRF uit. “Maar zo storen de buurt het minst.”

QFR kocht het gebouw -dat al drie jaar leegstaat- voor 9 miljoen euro. Ze gaan het nu grondig restaureren. Het brutalistische gebouw dateert van midden de jaren ‘60, en is van de hand van de architecten Léon Stynen en Paul de Meyer. Het moet opnieuw schitteren als voorheen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een ober van het Italiaans restaurant Otium zet de tafeltjes klaar voor de middagshift. Maar of er veel klanten gaan opdagen is nog maar de vraag. © Wannes Nimmegeers

Nike Store

“Volgend najaar opent er een Nike Store", gaat De Baets verder. “En in 2024 openen we de kantoren. Daar zal plaats zijn voor zo’n 350 mensen.” Goed nieuws, aldus de ontwikkelaar. “Al die mensen moeten ‘s middags ook een hapje eten. Zij zullen ongetwijfeld de weg vinden richting de restaurants op de Ajuinlei.”

“Het was echt onze bedoeling om op voorhand te flyeren”, besluit De Baets. “Mogelijks is er ergens iet misgelopen. Maar weet dat we eigenlijk een vergunning om de Ajuinlei vijf dagen af te sluiten. Dat hebben we kunnen beperken tot één dag. Rond 16.00 uur zijn we trouwens weer weg. De avondshift komt niet in gevaar.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.