En nog maar eens een bestuurder die de hoogte van zijn voertuig niet goed inschat in Wondelgem

100 jaar CIAC in Gent. “Onze eerste garage was in het Pand in Onderber­gen, wat vandaag onvoorstel­baar is”

Wie CIAC zegt, denkt Peugeot, maar dat is sinds 2019 niet meer zo. De bekendste autofamilie van Gent brak in 2019 met het Franse merk, wegens ‘onmogelijk mee samen te werken’. Maar auto’s verkopen ze nog steeds, tegenwoordig Ford, Lexus en Toyota. En ze verhuisden van Einde Were naar de Brusselsesteenweg. De nieuwste generatie - de 3 zoons van Henri de Hemptinne - is al actief in het bedrijf, en dus wacht CIAC nog gouden jaren in Gent.