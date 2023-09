En ja hoor... opnieuw zit er een bestelwagen vast onder het ‘beruchte’ brugje in de Spesbroekstraat

MIJN DORP. Slager Marc (55) ziet zijn geliefde Gentbrugge openbloei­en: “We zijn stilaan een magneet voor bekende Vlamingen geworden”

Elke dag om 5 uur uit de veren om Gentbrugge eigenhandig met verse paté, americain of droge worsten te verwennen. Slagers als Marc Haegeman (55) zijn er jammer genoeg steeds minder. Al meer dan twintig jaar baat hij samen met zijn vrouw Hilde Van de Walle zijn bloeiende zaak uit vlak bij het Gentbruggeplein. Een buurt die hij in al die jaren sterk zag veranderen. “Ik herinner me nog de oude vrouwtjes die in het Frans kwamen bestellen.”