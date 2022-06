En de drukstbezochte blokplaats van Gent is ... vrij traditioneel

Het is één van de eerste ‘echte’ blokdagen en dat zie je aan het aantal studenten dat zich in bibliotheken, vrijgemaakte zalen, kerken en rusthuizen verschanst achter een stapel boeken. Maar zet je je liever strategisch in de buurt van een rechtstudent met een grote stapel boeken of verkies je het gezelschap van enkele bejaarden? Toch op zoek naar een extra duwtje in de rug van onze lieve heer in de Sint-Pieterskerk? De meningen zijn verdeeld, maar de studenten iets minder.