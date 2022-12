En dan rijdt er plots een boom voorbij: actiegroep redt twee platanen van de kap aan Dok-Noord

In Nederland gebeurt het al met de regelmaat van de klok, maar in Vlaanderen kijken we toch altijd even onze ogen uit. Met een grote kraan en tractor zijn woensdag twee platanen verhuisd aan Dok-Noord. Een projectontwikkelaar wou de volwassen bomen rooien samen met de sloop van de oude glasfabriek.

De verhuis kwam er na protest van het Gents MilieuFront (GMF). Die actiegroep ging in november vorig jaar in beroep tegen de kap. De ontwikkelaar en het GMF gooiden het op een akkoord. De bomen krijgen een nieuwe thuis op het Carelsplein. Dat is het plein voor Hal 16 waar onder meer Dok Brewing Company te vinden is.

Waardevol

“Het blijft jammer dat er in de ontwerpfase geen rekening is gehouden met de platanen”, vertelt Dirk Waelput, vrijwilliger bij GMF. “We hadden ze natuurlijk veel liever niet verhuisd. Grote bomen zijn essentieel in de strijd tegen de opwarming van onze stad. Het moet gedaan zijn met onachtzaam waardevolle bomen te kappen.”

De voormalige glasfabriek is inmiddels gesloopt. In de eerste helft van 2023 start de bouw van een nieuwbouwproject met 131 woningen, zes kantoren en enkele winkels. Er zal ongeveer drie jaar gebouwd worden. Volgens ontwikkelaar Besix Red zullen de goedkoopste appartementen minder dan 200.000 euro kosten.

Volledig scherm Een gespecialiseerde firma verhuisde de bomen van de Meyvaertsite naar het Carelsplein. © RV

