En dan mag je plots paling vangen: Gentse scholieren beleven topdagje aan Watersportbaan

Kruispunt Nieuwe­vaart en Wiedauw­kaai deze zomer drie weken dicht: “Hinder onvermijde­lijk, maar groter verkeersin­farct is afgewend”

Vanaf 8 augustus lopen de Nieuwevaart en Wiedauwkaai drie weken lang dood voor wie met de wagen onder weg is. Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt het drukke kruispunt aan de voet van de Tolhuisbrug aan. Extra filerijden is onvermijdelijk, maar nóg grotere hinder is vermeden. Het grootste deel van de werken is uitgesteld tot 2025.