Emoe gespot op E40 van Brugge naar Gent

Voetbal 1A Matisse Samoise en AA Gent zetten puntjes op de i: “We willen absoluut play-off 2 winnen”

AA Gent trok na een zwakke eerste helft na de rust de overwinning over de streep in Charleroi. Dankzij de 1-3 blijft het leider in play-off 2. De notie dat de Buffalo’s na de bekerwinst wel even zouden uitbollen, mag volgens Matisse Samoise en Peter Balette alvast de vuilbak in. AA Gent wil nog even bewijzen dat het altijd in play-off 1 had moeten zitten en zal geen cadeautjes uitdelen aan de andere teams in play-off 2.

17:19