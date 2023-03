Emma (23) wint prijs met toegankelijkheidstool voor architecten: “Van de 147 projecten was er geen één toegankelijk. Dat kan toch niet?”

Liberalen en socialis­ten keuren stadslijst “Voor Gent" goed en trekken samen naar verkiezin­gen in 2024

Het hing al anderhalf jaar in de lucht, en nu is het officieel. Vooruit en Open Vld versmelten tot één partij, Voor Gent. Samen trekken ze in oktober 2024 naar de verkiezingen, als één groot blok. Voor Gent, klinkt het, maar tegen Groen is ook niet gelogen. Opmerkelijk speerpunt: een effectieve overheid vormen. Daarmee geven beide meerderheidspartijen eigenlijk toe dat hun coalitie vandaag, met Groen en CD&V, vierkant draait.