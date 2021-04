Emiel en Yvonne zijn langst getrouwde koppel van Vlaanderen: “Na al die tijd... Is hij nog altijd mijn grootste schat”

Ze kennen elkaar al hun hele leven, al sinds zij nauwelijks 15 jaar was, en hij 19. Hij kwam altijd zijn velo ‘showen’ in de straat waar zij woonde. Hij kwam voor haar, en zij keek niet naar die ‘velo’, maar naar hem. Haar vader was niet akkoord. “Ik was nog een snotneus”, vond hij. “Maar we zijn toch getrouwd, toen ik nog geen 18 was en hij 22. En kijk, ik heb hem nog altijd”, glundert Yvonne.