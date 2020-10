Emiel (21) zoekt verstokte roker: “Wie is zijn toilettas met 168 aanstekers verloren?”

Gent Al in de zomer van 2021 een officiële zwemzone in het Houtdok? “Nu zelfs de minister enthousi­ast is, moet dat lukken”

22 oktober Afgelopen zomer, en eigenlijk vooral tijdens de voorafgaande lockdown, is er massaal gezwommen in het heraangelegde Houtdok. Officieel is dat verboden, maar de stad wil er nu zelf een zwemzone in open water van maken, liefst zelfs al tegen de zomer van 2021. De Vlaamse Waterweg en minister Lydia Peeters zijn alvast mee enthousiast.