Ellenlange stippellijn in centrum Gent wijst voorbijgangers op hun overmatig gsm-gebruik

‘Een gemiddeld persoon scrolt 700 meter per dag’, staat er te lezen aan het begin en het einde van de stippellijn. ‘Dit is slechts 100 meter.’ Loop je de lijn zeven keer af, dan kom je aan de gemiddelde tijd die we elke dag op onze gsm doorbrengen. Dat is een hoop tijd die je nuttiger kan spenderen, vinden leerlingen van de Luca hogeschool, daarom brachten ze de stippellijn aan. Hun boodschap: laat je gsm wat vaker in je zak, laat het scrollen even zo, en geniet van de stad rondom jou.