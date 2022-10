Ellen en Benjamin zijn het duizendste koppel dat trouwt dit jaar in Gent: “We hebben 15 jaar gewacht op deze dag”

GentZe hebben er 15 jaar lang op gewacht, maar Ellen Leclercq en Benjamin Vandermarliere - beide 33 - zijn eindelijk in het huwelijksbootje gestapt. Meer zelfs: ze waren het duizendste koppel dat huwt dit jaar in Gent. “We wilden nochtans trouwen zonder al te veel tamtam”, glunderen ze. “Maar het maakt deze dag nog specialer.”

Ellen en Benjamin leerden elkaar kennen toen ze amper zestien jaar waren. Op hun zeventiende werden ze een koppel en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Ze trokken samen van Poperinge naar Gent om te studeren en bleven hier ook plakken na hun studies. Enkele jaren geleden nestelden ze zich in Mariakerke waar ze drie kinderen grootbrengen: Olivia (3), Suzanne (2) en Adriaan (5 maanden). Het enige wat nog op hun lijstje stond: trouwen.

“We hebben 15 jaar gewacht op deze dag”, glunderen ze, vlak nadat ze elkaar het jawoord gaven. “Waarom we niet eerder getrouwd zijn? Omdat we onze kinderen wilden betrekken bij ons huwelijk.” En dat heeft het koppel zeker en vast gedaan: tijdens de ceremonie hielden ze hun dochters en zoon bij hen op de schoot, erna mochten Olivia en Suzanne de ringen afgeven aan haar pasgetrouwde ouders. “Ze hebben elk ook een eigen ring gekregen”, vertelt Ellen achteraf. “Het is voor hen ook een speciale dag.”

Meer nog omdat Ellen en Benjamin het duizendste koppel zijn dat dit jaar voor de wet trouwt in Gent. “Vorig jaar gebeurde dat pas eind november”, geeft schepen Isabelle Heyndrickx aan. “Het aantal huwelijk stijgt duidelijk weer na enkele moeilijke coronajaren. Dit jaar staan er nog 141 huwelijk gepland waardoor we op 1.141 huwelijken zouden stranden voor 2022, als er geen trouwerijen meer bijkomen of geannuleerd worden. In 2021 waren er 1.066 huwelijken in totaal.”

De meeste Gentse koppels kiezen ervoor om in het stadhuis te trouwen – dit jaar deden 898 koppels dat al – maar Ellen en Benjamin trouwden op enkele meters van hun deur, in het dienstencentrum van Mariakerke. 85 andere koppels trouwden ook al in een lokaal dienstencentrum dit jaar. In het Gravensteen werden al 35 huwelijken voltrokken dit jaar, in de tuin van de Sint-Pietersabij 123. “Volgend jaar komen daar nog 100 plaatsen bij”, aldus Heyndrickx. “Buitenhuwelijken zijn er gekomen door de pandemie, maar ze zijn immens populair.”

Nog een leuke om af te sluiten: op 31 augustus werden de meeste huwelijken voltrokken dit jaar in Gent. Dan trouwde schepen Heyndrickx niet minder dan 34 koppels op één dag. “Het is een plezier om vast te stellen dat het aantal huwelijken terug op het niveau van voor de coronacrisis zit”, aldus de schepen. “Koppels kunnen kiezen uit verschillende locaties om te huwen, en we zijn blij dat onze deelgemeenten hier ook deel van uitmaken. Het is voor ons belangrijk dat we huwelijken kunnen voorzien naar ieders wens.”

