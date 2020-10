Elite-eenheden overmeesteren dolgedraaide en geseinde man die iedereen dreigt neer te schieten... zonder wapen

Gent/EvergemEén dolgedraaide man (31) uit Evergem heeft zaterdagochtend de buurt rond het Koning Nobelplein in Gent op stelten gezet. De man drong in de nacht van vrijdag op zaterdag een flat binnen en dreigde iedereen neer te schieten die dichterbij kwam. Ettelijke uren later overmeesterden speciale elite-eenheden hem. De man bleek ongewapend en stond geseind voor andere feiten.

De bewoners van de bewuste blok langs de Brugsesteenweg hoorden zaterdagochtend al dat er iets aan de hand was in één van de appartementen. Op de derde verdieping was een man luid aan het roepen. “Hier gebeurt regelmatig wel eens iets, maar de dreigementen waren nu toch van andere aard”, zegt een vrouw die ook in een flat op de derde verdieping woont. De man zou volgens onze bronnen ‘s avonds al de deur van het appartement van zijn ex-vrouw ingetrapt hebben. Daarom werd er ook rekening mee gehouden dat hij iemand gijzelde, maar na verloop van tijd bleek dat hij alleen in de ruimte was. “We hoorden hem dreigen van achter de deur. Hij riep dat ze mochten proberen hem te komen halen, maar dat hij de mensen zou beschieten die dat probeerden. Hij hing ook uit het raam van het appartement met in de hand iets dat op een wapen leek.”

De politie verplichtte eerst alle bewoners om in hun appartement te blijven, maar toen er geen schot in de zaak kwam werd beslist om zo’n 200 meter van de Brugsesteenweg te evacueren. Ook de gastoevoer van het appartement werd dichtgedraaid om eventueel ontploffingsgevaar te voorkomen. Omdat inpraten op de man geen soelaas bracht, werd de hulp ingeroepen van de CGSU, de elite-eenheden van de federale politie die gespecialiseerd zijn in het overmeesteren van gewapende verdachten. Twee uur na hun aankomst was het gevaar geweken. De deur van het bewust appartement werd ingetrapt door de agenten en zonder dat er veel geweld moest gebruikt worden, werd de man ingerekend.

Solidariteit

Ondertussen werden een paar honderd bewoners geëvacueerd naar de sporthal Bourgoyen. Sommigen stonden nog op hun slippers en kamerjas in de regen. Social distancing moest even wijken voor veiligheid, maar de solidariteit was groot. Een bewoner van net buiten de perimter haalde stoelen buiten voor de oudste bewoners. Er werd zelfs koffie uitgedeeld van een nabijgelegen bakker (foto). “Wij zorgen voor elkaar, er wonen hier veel oudere mensen die de hulp van de jonge bewoners kunnen gebruiken, zeker nu.” Toch was er ook veel onbegrip voor de toenemende overlast in de blokken. “Ik blijf hier niet meer wonen”, zegt een bewoonster. “Ik ben 16 jaar geleden verhuisd naar een van deze appartementen, maar toen ze meerdere blokken zijn beginnen bijbouwen, is de overlast begonnen. Tien jaar geleden was het hier rustig wonen, maar sindsdien is het elke dag erger geworden.”

Aangezien de man geseind stond voor eerdere feiten, werd hij meteen naar de gevangenis overgebracht om die straf uit te zitten. Voor de feiten van zaterdag zal hij zich later nog moeten komen verantwoorden in de correctionele rechtbank.

Volledig scherm De solidariteit onder de bewoners is groot. Er wordt koffie uitgedeeld aan de geëvacueerden. © Tijs Van Puyenbroeck

Volledig scherm Een van de bewoners wordt de bus op geholpen. Zij werden opgevangen in sporthal Bourgoyen. © Tijs Van Puyenbroeck

Volledig scherm De CGSU, de elite-eenheden van de federale politie. © Tijs Van Puyenbroeck

Volledig scherm Veel bewoners kregen een stoel om te wachten op de afloop. © Tijs Van Puyenbroeck

Volledig scherm © Wim Naert

Volledig scherm © RV