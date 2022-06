Elisabeth (19) en Rune (19) zetten lichtgevende Twister en levensgrote schaak op speelpleintjes: “Zo breng je de buurt bij elkaar”

GENTEen speelpleintje dat je in een handomdraai omtovert tot een levensgroot spelveld: met dat concept hebben Elisabeth en Rune de ‘Samsung Electronics’ Solve for Tomorrow’-wedstrijd gewonnen. Twister op de vloer, en een console die schaakbewegingen herkend: binnenkort op elk speelplein? “We hopen van wel”.

Intussen zitten ze allebei te blokken voor de examens, maar UGent-studentes Elisabeth Smet en Rune Vandromme pitchten begin mei nog hun interactieve speelveld ‘GameYard’ aan een expertenpanel. Zij kwamen als winnaar uit de bus. Wie kan het idee ook weerstaan, een Twister op formaat om met de buren te spelen.

Een technologische upgrade van de speeltuin: GameYard.

Eenzaamheid verlichten

“Het basisidee achter de wedstrijd is om technologie en innovatie te gebruiken om het welzijn in een stad of buurt te verbeteren”, legt Elisabeth uit. “Wij moesten focussen op de eenzaamheid verlichten. Tijdens het brainstormen zaten Rune en ik al meteen op hetzelfde spoor - daarvoor kenden we elkaar niet”. Ze focussen op speelpleinen. Daar komt iedereen samen en je vindt er in elke buurt wel eentje.

Met een centrale 'controlekolom' bestuur je het spelbord. En de bankjes dienen als opslagplaats, bijvoorbeeld voor gigantische schaakstukken.

“Het idee is eigenlijk eenvoudig, je hebt enkel een vlak stuk grond nodig”, legt Rune uit. “Daar liggen tegels op, vergelijkbaar met diegene die je in kleuterscholen vindt, maar die reageren op het gewicht”. Die sensoren zijn dan weer gelinkt aan een spelcomputer en toebehoren. “Je kan dus via een console het spelbord veranderen maar die kan ook de score bijhouden.

Upgrade

De twee dachten de concepten - want het is voor alle duidelijkheid nog maar een concept - uit voor drie spelletjes. Twister, Pong en schaak. “De schaakstukken, hele grote, zitten verborgen in de bankjes die we voorzien rond elk stukje speelveld. We willen er ook groene ruimtes van maken, zo voorzien we ook een overdekking waar we liefst een groendak van willen maken”. Een elektronische upgrade van de speeltuin dus, maar dan met een menslievende rand. “Zo komen mensen bij elkaar en moeten ze mét elkaar spelen”. Want, de spelletjes zijn bedoeld om met minstens twee gespeeld te worden.

Professor Bas Baccarne geeft les aan de twee studentes. Voor zijn tweedejaarsvak in Industrieel Ontwerpen moeten studenten een dergelijk project uitwerken. “Nu moesten ze, omdat de link met de wedstrijd gelegd werd, ook leren pitchen. Dat brengt de echte omgeving waarin ze zullen werken later, veel dichterbij”.

GameYard - het dak moet ook meteen een groene pool worden in de speeltuin.

Knoppen

Dat beaamt het duo uit volle borst. “We hebben het hele jaar door ons ontwerp bijgeschaafd, en het vaak afgetoetst aan het doelpubliek. Zo wilden we eerst met een touchscreen werken, maar bleken fysieke knoppen toch veel aantrekkelijker voor wat oudere mensen. Het moet fijn zijn voor iedereen, dat staat voorop”. Een echt werkend prototype is er trouwens nog niet, da’s een tikkeltje te prijzig.

Het verhaal stopt hier niet voor Rune en Elisabeth, op 12 juli nemen ze het op tegen de andere Europese teams die aan de Samsung-wedstrijd deelnamen. “Spannend”, klinkt het daarover, maar hun hoofd zit toch vooral bij het eigen werk. Of het ook echt een plekje krijgt op een speelplein in Vlaanderen. “We denken dat er veel potentieel in zit en dat we met de juiste investeerders zeker kansen zien om het echt te maken. Hoe cool zou dat niet zijn?”

