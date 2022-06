Eindelijk open, al is het dan tijdelijk: gratis expo toont verleden en toekomst van het Wintercircus

Zulte/Gent Raymond van het Groenewoud-bas­sist Wouter Berlaen (46) over leven met Tourette: “Ik weet dat mijn tics soms grappig zijn en je moet er eens om kunnen lachen”

In het kader van de Europese Gilles de la Tourette-dag getuigt de veelgevraagde bassist Wouter Berlaen over zijn ervaringen met de ongeneeslijke aandoening. De naar Gent uitgeweken Zultenaar speelt al drie jaar bij Raymond van het Groenewoud en heeft de populaire podcast Bassed in Belgium over bekende Belgische bassisten. “Mijn gezin heeft vaker last van mijn tics dan ikzelf”, zegt Wouter.

