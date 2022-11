Eind dit jaar beslissing of juwelier die overvaller doodschoot al dan niet naar assisen wordt doorverwezen: “Het ging om een onweerstaanbare drang”

GENT Van brandge­vaar tot burn-out: expo in het MIAT focust op welzijn op de werkvloer

In het Industriemuseum is op woensdag de expo ‘BURN. Van brandgevaar tot burn-out’ officieel geopend. Via nagebootste kantoorruimtes, unieke affiches en pakkende getuigenissen leren bezoekers over welzijn op het werk sinds 1800, en het gaat over méér dan alleen kommer en kwel. Vanaf zaterdag 19 november kunnen bezoekers de tentoonstelling bekijken.

