Eind 2022 moesten camera’s er staan, maar voorlopig géén trajectcontroles op Gentse stadswegen: “Veel onzekerheid”

Gent Turkse onderne­mers­fa­mi­lie uit Gent zamelt geld in na verwoesten­de aardbevin­gen in thuisland: “Hand in hand moeten we elkaar helpen”

Meer dan 20.000 gewonden en 5.100 doden. Dat is de slachtofferbalans na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook in Gent, waar heel wat Turken wonen, is het verdriet groot. Maar stil zitten doen ze niet. Enkele uren na het vreselijke nieuws stonden er al vrachtwagens vol hulpgoederen klaar. De Turkse ondernemersfamilie Kahya zamelt intussen ook geld in. “Dat deden we twee jaar geleden ook, toen er in Izmir een aardbeving plaatsvond. We haalden toen 25.000 euro op. Dat bedrag moeten we overstijgen.”

7 februari