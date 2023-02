Eigenaars dreigen verloederd huis voor jaren te verliezen: Stad Gent wil krotwoningen zelf opknappen én verhuren

Gent Van ‘blijf je werken als je de Lotto wint’ tot ‘hoe maak je ruzie met je baas: “Dit boek bevat alles wat je moet weten over jobs”

18 knappe koppen van de UGent hebben samen een boek geschreven. Het is géén saaie materie, maar een praktische gids over ‘werk’ en alles wat daarbij komt kijken. Het is - uiteraard - gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar wel gebracht in mensentaal en gericht op een breed publiek.

