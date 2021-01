Eigenaar van nieuwe krokettenbar vindt ‘Het Laatste Nieuws’ uit 1935 terug onder oude planken

Gent Gentse buurtmunt ‘Torekes’ viert tienjarig bestaan: “Intussen kan je er in een tiental winkels mee betalen”

22 januari De Gentse buurtmunt ‘Torekes’ bestaat exact tien jaar. Wat ooit begon met een wild idee en wat volkstuintjes is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de wijk Rabot-Blaisantvest. De Stad Gent zet jaarlijks ongeveer 220.000 ‘Torekes’ om in 22.000 euro. Een initiatief dat ook in steden als Mechelen navolging kreeg.