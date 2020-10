Eigen Kweek, van fictie naar realiteit: zoon dwingt familie en kennissen om 5 jaar lang cannabis te kweken

Gent Niet zeker dat bpost aan de Zuid zal blijven: “Ze lieten mondeling weten geen gebruik te willen maken van ruimte die voorzien is in nieuwe Stadskan­toor”

27 oktober De kans bestaat dat bpost verdwijnt aan de Zuid, nochtans een belangrijk knooppunt in Gent. Dat meldt Veli Yüksel, en wordt bevestigd door de burgemeester. Nochtans is er in het nieuw te bouwen Stadskantoor in de oude bibliotheek specifiek plaats voorzien voor bpost. “Maar bij een rondgang begin oktober vertelden ze plots dat ze die ruimte niet zouden gebruiken, wegens te klein. We kregen daar nog geen formele bevestiging van”, aldus Mathias De Clercq.