Efteling voor erotiek in Gent dit weekend: swingen en springen op Flanders Expo

GENTLiefhebbers van de betere erotische ervaring kunnen zich vanaf vrijdag volledig laten gaan op de Ero Expo, de eroticabeurs in Flanders Expo. “Het is de bedoeling dat je zonder rode oortjes binnen gaat”.

“Een speelland voor volwassenen waar je je zorgen mag buiten laten”: zo omschrijft Nicole Martens de Ero Expo die dit weekend doorgaat in Flanders Expo. Je hoeft geen doorwinterde bdsm’er of swinger te zijn om Hal 1 en 2 te betreden: volwassen zijn en zin hebben in een avondje ambiance met erotische saus is voldoende, verzekert ze ons. Dat is goed voor elk jaar 15.000 erotiekfans.

Cirque du Soleil

De Ero Expo is niet in eerste instantie een beurs, al kan je er natuurlijk wel enkele, euh, standjes met speelgoed en attributen vinden. Maar je komt er vooral om te genieten, te kijken en te ‘spelen’, dat blijkt toch uit het aanbod. Er is een Lady’s and Gentlemen’s club (gratis) waar je kan gaan feesten met erotische show op de achtergrond. Of je bekijkt het van iets dichterbij met intiem theater.

Einddoel, waar je IKEA-gewijs naartoe gebracht wordt langs de standen, is het hoofdpodium. Daar gaan de hele dag door spectaculaire shows door. “Er zijn artiesten van over de hele wereld bij, zelfs van Cirque du Soleil. En er wordt zeker gestript, maar je hoeft niet naakt te gaan om hier op het podium te staan”. De boel wordt aan elkaar gepraat door Christophe Stienliet, in een ander leven te zien als Bartje in Schuif-Af. “Dat mensen als Stienliet hun naam hieraan koppelen, toont hoe laagdrempelig we willen zijn”, zegt Martens.

Swingen en springen

Wat niet wil zeggen dat er géén ruimte is voor het stevigere werk. Want er is ook een swingers-gedeelte (betalend). Voor het eerst krijgt die ook een enkel-heren gedeelte: de boys to boys club. Er zijn bdsm-workshops en fetish-gedeeltes. Maar de nadruk ligt op plezier, getuige daarvan het erotisch springkasteel.

Voor tussen de 20 en de 40 euro kan je dus een hele dag je intiemste fantasieën beleven. Vooral druk tijdens het weekend, maar wie vrijdag komt, kan gratis binnen. Daar staat wel een kleine uitdaging tegenover: wie onder een rok of jurkje geen ondergoed draagt, moet niet betalen. “Een actie die al jaren veel succes heeft, zonder dat het vulgair wordt”, zegt de organisatrice. “En voor alle duidelijkheid: die geldt ook voor mannen”. U weet wat u te doen staat.

Ero Expo Gent

Vrijdag 8 tot en met zondag 10 april

Flanders Expo

Tickets tussen de 20 en 40 euro

Meer info en tickets op www.ero-expo.com/gent