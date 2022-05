Eerste vergunning binnen voor omstreden bouwblok aan Wondelgems rusthuis: “We staken onze strijd niet”

In Wondelgem is de commotie rond de bouw van 24 sociale appartementen nog niet gaan liggen. De woningen moeten op het parkje komen voor woonzorgcentrum De Liberteyt, maar dat zien de bewoners niet zitten. In totaal kreeg het schepencollege zo’n tweehonderd bezwaarschriften in de bus. En toch is de verkavingsvergunning nu een feit.