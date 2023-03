Eerste Nederlandse vertaling ooit van een Chinese strip op Gents festival Made in China

Oekraïense champagne-dief betuigt spijt in rechtbank: “Jullie doen zoveel voor mijn land, en ik kom hier stelen”

Een 35-jarige Oekraïense man riskeert een celstraf van tien maanden nadat hij in verschillende supermarkten champagne had gestolen. Dat deed hij om heroïne te kunnen kopen. In de rechtbank schaamde hij zich diep voor wat hij had gedaan.