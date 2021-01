Eerste medewerkers UZ Gent krijgen vandaag hun prik: “We wachten niet langer, we willen onze medewerkers in de frontlijn beschermen”

GentWat eigenlijk voor zaterdagochtend gepland stond, zal nu op maandagochtend plaatsvinden: de eerste verpleegkundigen en artsen van het UZ Gent zullen hun COVID-19-vaccin toegediend krijgen. Nochtans is er nog geen groen licht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Maar er ligt een grote hoeveelheid vaccins in onze diepvries te wachten. We hebben geen tijd te verliezen.”

Het gedoe met de leveringen van het Pfizer-vaccin de voorbije dagen hangt de medische sector danig de keel uit. Het UZ is niet bereid nog langer te wachten met de start van de vaccinatiecampagne van het eigen personeel. “Er ligt een grote hoeveelheid vaccins in onze diepvries te wachten”, klinkt het in het ziekenhuis. “We willen onze medewerkers in de frontlijn zo goed mogelijk beschermen tegen het virus. We wachten dus niet langer. De vaccinatie van de woonzorgcentra komt hierdoor niet in het gedrang.”

En dus krijgen maandag alvast 24 medewerkers een prik. “De medewerkers die in eerste instantie gevaccineerd worden, werken allen op de afdelingen Intensieve Zorg, Spoedgevallen of op een covidafdeling én zijn ouder dan 45 jaar.” Officieel moet het ziekenhuis wachten op een quotum van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat zal beslissen hoeveel vaccins nu al voor het ziekenhuispersoneel gebruikt mogen worden. Maar dat aantal, dat er vrijdagavond zou zijn, is er vandaag nog steeds niet.

Quote Het aantal besmettin­gen stijgt en in ons ziekenhuis steeg de voorbije dagen ook het aantal opnames opnieuw Woordvoerder Karlien Wouters van het UZ Gent

“We hebben inderdaad nog steeds geen quotum ontvangen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar we vernamen in de media dat de levering van Pfizer toch toelaat om de vaccinatie van ziekenhuispersoneel op te starten”, zegt woordvoerder Karlien Wouters van het UZ Gent. “We hebben geen tijd te verliezen: het aantal besmettingen stijgt en in ons ziekenhuis steeg de voorbije dagen ook het aantal opnames opnieuw. Hopelijk krijgen we vandaag of morgen meer nieuws over het aantal vaccins en kunnen we in de loop van de week de andere medewerkers vaccineren die binnen het quotum vallen.”

Andere ziekenhuizen

“Ook de andere ziekenhuizen moeten zo snel mogelijk kunnen starten met de vaccinatie van hun personeel”, vinden ze in het UZ Gent. “Van zodra de overheid duidelijkheid schept over de verdeling van de vaccins over de ziekenhuizen en het transport kan georganiseerd worden, verspreiden we de vaccins meteen naar de andere ziekenhuizen.”

Het vaccinatiecentrum in de sporthal van het UZ is nog in opbouw, de eerste spuiten zullen daarom worden gezet in de reiskliniek.