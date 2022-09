Eerste hulp bij schaamte: volgende week cursus van start in Gent voor mensen die ‘kampen met verlegenheid’

GENT Financieel onderzoek Masala (bijna) rond: “Dringend antwoorden nodig van voorzitter, maar subsidies juist gebruikt”

Drie maanden nadat HLN onthulde dat vzw Masala voormalige atelierruimtes van WoninGent aan exorbitante prijzen verhuurde aan sans-papiers, is het onderzoek van Stad Gent rond. Of niet? Want er blijven vragen rijzen over voorzitter Bilal A. Deze week nog komt er een gesprek tussen stad en voorzitter. “Als er geen duidelijke antwoorden komen, zal de samenwerking verbroken worden”.

27 september