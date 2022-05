Eerste Floraliënweekend: geen overrompeling, wel gezellig druk. “Op koers voor 70.000 bezoekers”

GentDe Floraliën zijn donderdag op gang geschoten door de koning, afgelopen weekend werd de eerste echte stormloop verwacht. Het werd gezellig druk in de Floraliahal, maar een overrompeling werd het niet. Taferelen met urenlang aanschuiven, zoals ooit in Flanders Expo, zijn er niet meer bij. Gelukkig maar. Wie komt, heeft ruimte genoeg om alles te bewonderen zonder meteen een file te veroorzaken.

De Floraliën mikken op 70.000 bezoekers, en het ziet er naar uit dat dat cijfer gehaald zal worden. “De kaap van 60.000 tickets hebben we gerond”, zegt woordvoerder Bart Vandesompele trots. Bij de vorige editie, in 2016, hoopte men op 250.000 liefhebbers, maar er kwamen er slechts 140.000 opdagen voor het megalomaan project dat op poten was gezet op vier plaatsen in de stad. Bergen geld werd in de organisatie gestoken, maar door het slechte weer en de terreurdreiging toen bleef het volk weg. Gevolg: een put van een miljoen euro, en ei zo na een faillissement. Het Floraliënteam werd intussen vervangen, en koos voor een haalbare, veel kleinere editie.

Ingetogen

Maar die kleine editie wordt wel geapprecieerd, zo blijkt. De Floraliën zijn teruggekeerd naar de basis: een bloemententoonstelling, aangevuld met kunstwerkjes van floristen. De Floraliahal is ook waar het allemaal begon - het cafeetje aan de Coupure van de allereerste editie niet meegerekend. Deze 36ste editie van de Floraliën is puur, mooi, ingetogen en eenvoudig. Geen spectaculaire constructies, geen bruggen en rivieren, geen imposante buxussen. Wel veel azalea’s en varianten, orchideeën, bromelia’s en ander moois, veelal Oost-Vlaams gekweekte planten en bloemen.

Volledig scherm Plaats genoeg om alles in detail te bekijken. © Wannes Nimmegeers

Een kleine week voor de start waren al 50.000 tickets de deur uit. “Dat aantal stijgt elke dag", zegt Vandesompele. “Op zaterdag en zondag was er wat men noemt een gezellige drukte op de bloemenexpo. Er zijn tickets aan de kassa te koop, maar het gros van de kaartjes wordt online verkocht, en dat werkt met tijdssloten. Zo wordt het publiek automatisch gespreid. Op zaterdagmiddag was er even een ‘druktepiek’, maar doorgaans gaat het allemaal heel vlot.”

Volledig scherm Het bos in 't Kuipke wordt enorm geapprecieerd. © Wannes Nimmegeers

Horeca

De taferelen van 2010 en vroeger, waarbij lange rijen buiten aan Flanders Expo stonden te wachten om binnen te kunnen, zijn er nu dus (gelukkig) niet bij. Ook binnen wordt het nooit té druk, al is het horecagedeelte misschien net te klein gemaakt. Een stoeltje bemachtigen in de gezellige bar in de Floraliahal blijkt geen sinecure. De eerste gangen, met bloemenkunstenaars en hun interpretatie van (een deel van) het Lam Gods, zijn wel druk, maar eens in de grote Floraliahal is er meer dan ruimte genoeg. Ook het bos in ’t Kuipke, wat een flessenhals had kunnen zijn, blijkt voorlopig vlot door te stromen.

Geen problemen dus op de Floraliën, en hoofdzakelijk blije gezichten. Ook opvallend, het zijn echt niet alleen ‘oudere’ mensen die de bloemenexpo bezoeken. De kritiek dat zo’n tentoonstelling niet meer van deze tijd is, mag dus van tafel.

Volledig scherm Drie generaties op de Floraliën, de toekomst is verzekerd. © Wannes Nimmegeers