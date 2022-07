Eerste Feestenavond lokte meteen 150.000 bezoekers, maar wel al één verkrachting gemeld. “Draag zorg voor elkaar”

“Laat mij zeer duidelijk zijn, grensoverschrijdend gedrag kan absoluut niet. Het verpest de sfeer, het maakt de Feesten kapot. Kom naar Gent om te Feesten, niet om u te misdragen.” Schepen Bram Van Braeckevelt is duidelijk. “Draag zorg voor elkaar.” Over de gemelde verkrachting zijn nog weinig details bekend. De feiten zouden hebben plaatsgevonden rond half 4 vanmorgen, in de buurt van de Vlasmarkt. Het is niet duidelijk of de dame in kwestie naar het meldpunt is gegaan. “Het slachtoffer is naar het Zorgcentrum Seksueel Geweld gebracht", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.