“Eerste en meteen beste babycadeau”: Dominique en Jolien krijgen elk 6 maanden ouderschapsverlof van Volvo, voor het kindje dat ze in oktober verwachten

Genk/Gent S.M.A.K. stelt Genkse taarten met vleugje geschiede­nis tentoon: “Trauma uit het verleden samen verteren”

29 maart Daar waar de meeste steden gebeurtenissen uit het verleden herdenken met standbeelden, kiest Stad Genk voor eetbare monumenten. Tien taarten, van de hand van kunstenaarsduo ‘Denicolai & Provoost’ en enkele Genkse bakkers, herbergen een vleugje geschiedenis in zich. “Ze nodigen de mensen uit om rond de tafel te zitten, en samen te reflecteren over de moeilijke gebeurtenissen uit het verleden.” Sinds 2018 zijn ze in te koop in Genk, vanaf nu worden ze ook tentoongesteld in het Gentse Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.).