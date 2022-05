Eerste ‘commissie op verplaatsing’ gaat door in de UFO, en handelt over studentenhuisvesting

Studentenkoten zijn booming business in Gent, maar de druk van die studentenkoten op de woonbuurten zorgt ook vaak voor onrust en boosheid. Recent werd nog een nieuwbouw-studentenhuisvestingsproject met 50 kamers in het stadscentrum goedgekeurd. De buurt, Wellingtonstraat en Holstraat, steigert. “In oktober, als het studentenjaar terug start, organiseren we de allereerste themacommissie op verplaatsing”, zegt Christophe Peeters, voorzitter van de gemeenteraad. “We trekken daarvoor naar de UFO in de Sint-Pietersnieuwstraat, het hart van het studentenleven. Er is niet één Gentse wijk die meer kreunt onder studentenwoningen dan een andere, het probleem manifesteert zich op verschillende plekken. De UFO is dus ‘neutraal gebied’, en daar is ruimte voor veel publiek, want het is de bedoeling dat er effectief interactie komt tussen raadsleden en publiek, dat er vragen kunnen gesteld worden over de combinatie leefbaarheid en druk op de buurt.”