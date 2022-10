Eerste CO2-neutraal label uitgereikt voor een marketingevent

Het was de vierde keer dat de OMconference plaatsvond. Het is een evenement waarbij de ‘marketing beslissingnemer’ ondergedompeld wordt in een bad vol inspirerende sprekers. Thema dit jaar was ‘duurzame marketing’. Logisch dus dat ze in zee gingen met Utopia Events, een Gents full-service evenementenbureau dat expert is in het organiseren van duurzame events. Het aspect duurzaam werd dus niet enkel in het programma verwerkt, maar meteen ook in de praktijk uitgevoerd. Bij zowel de creatie en de aanloop als tijdens de eventdag zelf werd CO2-uitstoot vermeden of zoveel mogelijk beperkt, om waar mogelijk zo klimaatneutraal mogelijk te zijn. De uitstoot die niet kon vermeden worden, wordt gecompenseerd in een gecertificeerd klimaatproject in samenwerking met co2logic. Concrete acties waren bijvoorbeeld de keuze van de locatie, de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, wat die een ‘green key label’ heeft. Het cateringaanbod tijdens het event was 100% vegetarisch en zelfs 90% vegan. Er werden bijvoorbeeld ook geen programmaboekjes gedrukt, een beperkte voorraad balpennen en blocnotes werd gerecycleerd van vorige edities.