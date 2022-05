Eerste burgerlijke huwelijken voltrokken in idyllische tuin van Sint-Pietersabdij: zeven koppels bijten spits af

Tot voor kort werden burgerlijke huwelijken in Gent enkel in het stadhuis of (voor een extra kost) in het Gravensteen voltrokken. Door de pandemie werd het aantal gasten daar gelimiteerd tot 15 personen, waarop het stadsbestuur de mogelijkheid ontwikkelde om in openlucht te trouwen, waardoor er 50 gasten konden komen. Twee maanden lang, in mei en juli, konden koppels elkaar in de tuin van Hotel d’Hane Steenhuyse in de Veldstraat eeuwige trouw beloven.