Eerste bier gebrouwen met 100 % Gentse hop: “We deelden plantjes uit aan de buurtbewoners”

GentArrogante, Pils 13 of Artevelde: Gents bier genoeg, maar het nieuwe bier Schol is wel zeer bijzonder. Bewonersgroep Mach-H teelt hop in de Macharius- en Heirniswijk. Die verwerkt de lokale brouwerij Stroom tot een smakelijk blond biertje.

In een stad van bourgondiërs als Gent wordt wel elke week ergens een nieuw biertje gebrouwen. Maar het verhaal van Schol dat is ook voor ons nieuw. In het gerstenat zit honderd procent Gentse hop. Allemaal geteeld in de Macharius- en Heirniswijk, een idee van bewonersgroep Mach-H.

“Wij zijn de planten gaan halen bij Alfons Temmerman, de enige overgebleven hopteler in Oost-Vlaanderen", weet mede-initiatiefnemer Divine Crappé. “Met een koffer vol hop reden we van Erembodegem naar onze wijk. Hier hebben we de stekjes uitgedeeld aan de buurtbewoners.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Met een alchoholpercentage van 5,4 procent drink Schol lekker weg. © Cedric Matthys

Verse hop

De wijk vergroenen en tegelijk lokaal produceren, voor Mach-H zijn het twee vliegen in één klap. De organisatie kreeg 150.000 euro uit de pot van het Gentse wijkbudget. “Schol is maar één van onze vele projecten", zegt vrijwilliger John Vandaele. “We plantten al 75 geveltuintjes aan, baten een gereedschapbibliotheek uit, ...”

“Hop planten past perfect in het plaatje", aldus Vandaele, “zeker omdat we een bier brouwen met verse hop. Je werkt tegen de tijd, want binnen de paar dagen moet de hop verwerkt zijn. Voor de meeste bieren worden gedroogde hopkorrels gebruikt. Met verse hop kan je enkel tijdens het oogstseizoen aan de slag.”

Die versheid smaak je volgens brouwer Farrell Styers in het bier dat met een alchoholpercentage van 5,4 procent lekker wegdrinkt. “Je proeft een toets van versgemaaid gras”, zegt Styers als volleerd biersommelier. “Denk aan een saison, wat ook een typisch ‘boerderijbier’ is. Ook saison werd van oudsher met verse hop gebrouwen.”

700 liter

Niet enkel de hop, maar ook de naam van het bier sprokkelde Mach-H in de buurt. “We lanceerden een oproep”, zegt Crappé, “waarna er een dertigtal voorstellen binnenkwamen. Een van de buren stelde ‘Schol’ voor. Naast santé, verwijzen we zo ook naar de straatnamen hier in de wijk. Vele dragen een vissennaam.”

Bedoeling is om elk jaar een ‘Schol’ te brouwen. “Dit jaar produceerden we 700 liter”, zegt medebrouwer Carl Uytterhaegen. “Dat is uiteraard niet zo veel. Binnen twee maanden denk ik uitverkocht te zijn.” Voor de geïnteresseerden: het bier is niet te koop in de supermarkt, wel rechtstreeks in brouwerij Stroom. Een blikje kost 2,5 euro.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.