Eerherstel voor Gentse ‘heksen’. “Gedenksteentjes op het Veerleplein”

Anna Buys, Barbel Crucke, Thanne Cueninckx, Linken Dhaenens, ... Anne Schiettekatte (Vooruit) noemde maandagavond op de gemeenteraad tal van Gentse heksen bij naam. “Zij werden opgesloten, levend verbrand of gewurgd”, klonk het. “Zij zouden seks met de duivel gehad hebben, naakt gedanst hebben bij volle maan, de duivel aanbeden hebben, zouden voorspellingen geuit hebben, maar hoogstwaarschijnlijk ging het gewoon over vrouwen die ietwat eigenzinnig of anders waren. Deze vrouwen werden op een onmenselijke manier behandeld werden, opgesloten in het Gravensteen, of levend verbrand na uren- of soms dagenlange folteringen om hen te laten bekennen. Het is tijd om hen eerherstel te geven.”

Historisch schuldbesef

Schepen Sami Souguir is het voorstel erg genegen. “Maar een gedenkplaat aan het Gravensteen zou qua locatie niet correct zijn, en gedenkplaten zijn ook passé. We zouden eerder gaan voor een vermelding op de rode erfgoedborden in de stad, of gedenksteentjes in het wegdek van het Veerleplein, naar analogie met de ‘stolpersteine’. Het was op die plaats dat de brandstapels werden georganiseerd. Gent is niet de eerste stad die zo voor eerherstel voor de vermeende heksen zou zorgen, ook Nieuwpoort en Lier deden dat al. Het principe is een nederig gebaar en het getuigt van historisch schuldbesef.”